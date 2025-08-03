Nvidia прекратит разработку драйверов для поддержки Windows 10

Согласно информации издания The Verge, выпуск новых версий драйверов Game Ready Driver для Windows 10 будет завершён в октябре 2026 года. Одновременно с этим вендор начнёт сворачивать поддержку видеокарт, которые основаны на архитектурах Pascal, Maxwell и Volta. Эти архитектуры используются в видеокартах серий GeForce GTX 700, 900, 1000 и Titan V.

Последнее обновление драйверов для этих графических процессоров выйдет осенью 2025 года. После этого поддержка станет пассивной, и в течение трёх лет Nvidia будет выпускать только критические исправления и обновления безопасности без новых функций.

Действия Nvidia основаны на сворачивании официальной поддержки Windows 10 со стороны Microsoft. Об этом The Verge сообщила пресс-служба вендора.