NVIDIA продлила поддержку GeForce GTX 900 и прочих устаревших видеокарт до октября 2025

Обновления будут выходить вплоть до октября 2025 года, после чего компания продолжит выпускать только ежеквартальные патчи безопасности до октября 2028-го.

Речь идёт как о потребительских GeForce, так и о профессиональных Quadro, основанных на указанных архитектурах. Это означает, что такие карты, как GTX 750 Ti, GTX 970, GTX 1060 и даже редкая Titan V, получат в сумме до 11 лет официальной поддержки — это значительно больше, чем у большинства конкурентов.

Также NVIDIA подтвердила, что Windows 10 будет поддерживаться драйверами Game Ready для всех RTX-видеокарт до октября 2026 года. Это особенно важно для пользователей RTX 20XX, 30XX, 40XX и 50XX, которые остаются на «десятке».