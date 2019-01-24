NVIDIA провела закрытую презентацию недорогой GeForce GTX 1660 с отключенной трассировкой лучей

Компания NVIDIA провела в Китае закрытое мероприятие для партнёров, где раскрыла информацию о недорогой видеокарте GeForce GTX 1660.

На утёкшем с мероприятия фото можно различить надпись GTX Turing и начало названия GTX 166 на видеокарте.

Напомним, как ожидается, компания представит три версии видеокарты — GTX 1660 Ti, GTX 1660 с 6 ГБ видеопамяти и GTX 1660 с 3 ГБ.

Они должна стать первой видеокартой на базе архитектуры Turing под брендом GTX. Ускоритель не получит функцию трассировки лучей в реальном времени, которая имеется в карточках серии RTX. Зато для неё ожидается более низкая цена — около 250 долларов.

По предварительным данным, GeForce GTX 1660 Ti оснащается графическим процессором TU116 с 1536 ядрами CUDA. Таким образом, она будет медленнее модели RTX 2060. При этом карта получит память GDDR6 с 192-битной шиной.

Официальный дебют GeForce GTX 1660 (Ti) ожидается в феврале 2019 года.