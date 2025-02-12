NVIDIA раскрыла дату старта продаж ноутбуков с новейшими видеокартами RTX 50XX

Первые устройства с мобильными версиями RTX 5090, 5080 и 5070 Ti можно будет оформить уже 25 февраля. Поставки ожидаются в марте.

По данным официального аккаунта NVIDIA GeForce в X.com, ноутбуки с RTX 50XX выйдут в сотрудничестве с крупнейшими производителями, включая Acer, Asus, Dell, GIGABYTE, HP, Lenovo, MSI, Razer и MECHREVO.

Финский ритейлер Gigantti уже добавил в каталог модель Asus ROG Zephyrus 16 с Core Ultra 9 285H и RTX 5070 Ti по цене €3799. Вариант с процессором HX 370 обойдётся в €3499.

Ранее NVIDIA объявила, что модели на RTX 5070 поступят в продажу в апреле, а младшие видеокарты серии появятся позже.