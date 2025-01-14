NVIDIA разрабатывала видеокарту TITAN ADA с 48 ГБ видеопамяти

В сочетании с такими характеристиками, модель могла бы стать мощным инструментом как для игр, так и для профессиональных задач.

Пока неясно, зачем NVIDIA отказалась от разработки TITAN ADA, но утечка подтверждает амбициозные планы компании в высокопроизводительном сегменте.