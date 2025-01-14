NVIDIA разрабатывала видеокарту TITAN ADA с 48 ГБ видеопамяти

Опубликовано 14 января 2025, 07:011 мин.
NVIDIA разрабатывала видеокарту TITAN ADA с 48 ГБ видеопамятиИнтересно, почему в итоге компания отказалась от модели?
На днях в сети появились изображения прототипа видеокарты NVIDIA TITAN ADA, которая могла бы стать новым флагманом компании.
Согласно утечке, плата оборудована GPU с 18 432 ядрами CUDA и 24 модулями GDDR6 видеопамяти (12 с каждой стороны), что в сумме дает объем 48 ГБ.
Этот показатель превышает даже топовые модели RTX 4090 (16 384 ядра CUDA) и RTX 6000 ADA для рабочих станций (18 176 CUDA-ядер).
Прототип оснащен базовой частотой GPU 735 МГц и буст-частотой до 2490 МГц. Однако скорость видеопамяти составляет 18 Гбит/с, что приводит к пропускной способности 864 ГБ/с — ниже, чем у RTX 4090.
В сочетании с такими характеристиками, модель могла бы стать мощным инструментом как для игр, так и для профессиональных задач.
Пока неясно, зачем NVIDIA отказалась от разработки TITAN ADA, но утечка подтверждает амбициозные планы компании в высокопроизводительном сегменте.