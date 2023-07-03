NVIDIA RTX 4060, RTX 3060, RX 7600 и Intel ARC A750 сравнили

GeForce RTX 4060 отличается поддержкой технологии DLSS 3 Frame Generation, что позволяет играть в требовательные игры с высокой частотой кадров. У Radeon RX 7600 и Intel ARC A750 низкая цена, но они обладают некоторыми ограничениями, такими как отсутствие поддержки технологии дорисовки кадров или слабая оптимизация для старых игр.

Сравнивая с PlayStation 5, видеокарты обладают своими преимуществами и недостатками. PlayStation 5 имеет идеальную оптимизацию игр, достойную производительность в разрешениях 2K и 4K, а также эксклюзивные игры.

Однако, высокая цена игр и ограниченные настройки являются её недостатками.