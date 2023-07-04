NVIDIA RTX 4060 выпустили меньше недели назад, а она уже упала в цене

Так, если изначально цена устройства составляла 329 евро, то сейчас она уже снижена примерно на 6% и составляет 310 евро.

По мнению экспертов, это явно указывает на то, что RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти не вызвала особого интереса у покупателей.

Инсайдеры также подтверждают, что видеокарта не привлекла внимание потребителей. Однако вопрос о том, поможет ли небольшое снижение цены привлечь клиентов, остается открытым.

Напомним, что в России новейшая видеокарта доступна сразу у нескольких ритейлеров. Её средняя цена составляет 39 тыс рублей. Стоит ли ждать такой же скидки в нашей стране — пока неизвестно.