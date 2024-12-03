NVIDIA RTX 4070 SUPER возглавила топ-13 видеокарт на конец 2024 года

Эта модель признана лучшей по соотношению цены и производительности, идеально подходящей для разрешений 1080p и 2K. Альтернативой от AMD стала Radeon RX 7900 GRE с большим объемом видеопамяти, но менее мощной трассировкой лучей.

Замыкает тройку лидеров базовая версия RTX 4070. Выбирать её имеет смысл только при значительной разнице в цене.

На четвёртом месте — флагманская RTX 4090: мощнейшая, но дорогая. Её конкурирует RX 7900 XTX с более доступным ценником, хотя в задачах с трассировкой лучей уступает.

В топ-10 также вошли бюджетная RTX 4060, субфлагманская RX 7900 XT, лучшие варианты от Intel (ARC A750) и AMD (RX 7600), а также RTX 4080 SUPER. Замыкают рейтинг модели RX 7700 XT, RTX 4060 Ti и ARC A380.