NVIDIA RTX 5060 поступила в продажу — 8 ГБ GDDR7 и до 25% быстрее RTX 4060

Устройство ориентировано на геймеров, играющих в 1080p, и обещает прирост производительности до 25% по сравнению с RTX 4060. При этом объем памяти остался прежним, но скорость выросла до 28 Гбит/с, а пропускная способность увеличилась на 64% — до 448 ГБ/с.

RTX 5060 получила 3840 CUDA-ядер, поддержку DLSS 4, трассировку лучей, PCIe 5.0 и DisplayPort 2.1b. Также NVIDIA заявляет о 19 TFLOPS шейдерной мощности и 614 TOPS для ИИ-задач. Энергопотребление выросло до 145 Вт.