NVIDIA RTX 5060 поступила в продажу — 8 ГБ GDDR7 и до 25% быстрее RTX 4060

Опубликовано 20 мая 2025, 16:081 мин.
NVIDIA RTX 5060 поступила в продажу — 8 ГБ GDDR7 и до 25% быстрее RTX 4060Новая народная модель
NVIDIA выпустила видеокарту начального уровня RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7 и рекомендованной ценой $299.
Устройство ориентировано на геймеров, играющих в 1080p, и обещает прирост производительности до 25% по сравнению с RTX 4060. При этом объем памяти остался прежним, но скорость выросла до 28 Гбит/с, а пропускная способность увеличилась на 64% — до 448 ГБ/с.
RTX 5060 получила 3840 CUDA-ядер, поддержку DLSS 4, трассировку лучей, PCIe 5.0 и DisplayPort 2.1b. Также NVIDIA заявляет о 19 TFLOPS шейдерной мощности и 614 TOPS для ИИ-задач. Энергопотребление выросло до 145 Вт.
Новинка не получит Founders Edition — в продаже только AIB-варианты. Одновременно с десктопной версией вышли и ноутбуки с RTX 5060 — цены стартуют от $1099. NVIDIA обещает 100+ fps в топовых играх с DLSS 4 при максимальных настройках.