NVIDIA RTX 5070 SUPER получит 18 ГБ видеопамяти — на 50% больше, чем у оригинала

Такой объём сделает её привлекательной для продвинутых геймеров, выходя за пределы популярного порога в 16 ГБ. RTX 5070 SUPER также будет построена на чипе GB205-400-A1 архитектуры Blackwell и получит 6400 ядер CUDA против 6144 у базовой версии.

При этом энергопотребление увеличится с 250 до 275 Вт. Пропускная способность памяти останется прежней — 672 ГБ/с при 192-битной шине и скорости 28 Гбит/с.

Ожидается, что RTX 5070 SUPER выйдет в ближайшие месяцы.