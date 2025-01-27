NVIDIA RTX 5080 оказалась близка к RTX 4090 в тестах 3DMark Time Spy

Опубликовано 27 января 2025, 08:301 мин.
NVIDIA RTX 5080 оказалась близка к RTX 4090 в тестах 3DMark Time SpyНо для кого-то и этого будет мало
На платформе Baidu появилось фото экрана с результатами тестирования RTX 5080 в 3DMark Time Spy.
Согласно данным, карта набирает 32 701 балл в графическом тесте, что делает её на 15% быстрее RTX 4080 SUPER (28 305 баллов).
Информация пока не подтверждена, но тест, предположительно, проводился с использованием пресс-драйверов, доступных лишь узкому кругу.
На форуме Chiphell другой пользователь сообщил, что разогнанная RTX 5080 набирает 34 896 баллов, что на 6.7% выше предыдущих результатов, но всё равно не дотягивает до RTX 4090.
Пока NVIDIA официально не подтвердила эти данные, стоит относиться к результатам с осторожностью.
Однако цифры демонстрируют, что RTX 5080 уверенно конкурирует с флагманами прошлого поколения.