NVIDIA RTX 5080 следом за RTX 5090 начала плавить кабели

Пользователь u/Ambitious_Ladder1320 заметил проблему, когда его RTX 5080 от Asus начала мигать красным индикатором, сигнализируя о неправильном подключении кабеля.

После переподключения карта заработала, но перешла в режим PCI-E Gen3, а частота обновления и разрешение монитора снизились.

При осмотре выяснилось, что разъем 12VHPWR на блоке питания Asus ROG Loki получил повреждения. Однако, в отличие от случаев с RTX 5090, здесь плавление оказалось менее серьезным.

В комментариях предположили, что причиной могла стать ошибка самого пользователя.

Тем не менее, пострадавший уже получил предложение продать комплектующие — возможно, от Gamers Nexus.