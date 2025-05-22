NVIDIA RTX 5080 SUPER получит TDP до 450 Вт ради обгона RTX 4090

Такой скачок по энергопотреблению объясняется желанием NVIDIA добиться превосходства над RTX 4090 в игровых задачах. Для этого будет использован чип GB203 с увеличенными лимитами мощности и заводским разгоном.

По информации от AIB-партнеров NVIDIA, RTX 5080 SUPER заметно обгонит обычную RTX 5080 и станет самым производительным решением серии 50XX, если не учитывать флагманскую RTX 5090.

Таким образом, новинка может стать отличной альтернативой RTX 4090, особенно на фоне дефицита или роста цен на старшую модель. Официальный анонс карты ожидается в ближайшие месяцы.