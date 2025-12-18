Компьютеры
Опубликовано 18 декабря 2025, 07:29
1 мин.

NVIDIA сильно сократит количество выпускаемых карт RTX 50XX из-за дефицита памяти

Апгрейд ПК станет еще дороже
По данным китайских инсайдеров, NVIDIA планирует заметно сократить выпуск видеокарт серии RTX 50XX из-за продолжающегося дефицита памяти.
Речь идет о снижении объемов производства на 30–40% уже в I половине 2026 года. Информация не подтверждена официально, но хорошо укладывается в общую картину кризиса на рынке DRAM и видеопамяти.

Сообщается, что NVIDIA пока не собирается повышать рекомендованные цены, предпочитая уменьшить поставки, чтобы удержать стабильность цепочек поставок.

В первую очередь под удар могут попасть игровые видеокарты на архитектуре Blackwell, которые рискуют стать редкостью в рознице уже в начале 2026 года.

Ситуацию усугубляет и то, что в следующем году NVIDIA не планирует выпуск принципиально нового поколения GPU — ожидается лишь линейка RTX 50XX SUPER.

Это означает сохранение высокого спроса при ограниченном предложении, что может осложнить апгрейд ПК для геймеров.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
Теги:
#NVIDIA
,
#NVIDIA RTX 5090
,
#видеокарты