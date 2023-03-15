NVIDIA снизила цену эталонной версии флагманской RTX 4090

В первую очередь, речь идёт о топовой модели серии — RTX 4090 Founders Edition. Стоимость видеокарты снизилась с прежних 1859 евро до 1819. И это на 7% или 140 евро дешевле, чем первоначальная цена адаптера — на старте за него просили 1949 евро!

Помимо RTX 4090, цены на другие модели последней линейки также были снижены. Цена RTX 4080 снизилась на 5% (1469 евро до 1399), а нереференсные модели доступны по ещё более низким ценам.