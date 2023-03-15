Компьютеры
17:07, 15 марта 2023
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NVIDIA снизила цену эталонной версии флагманской RTX 4090

Не отстаёт и более доступная RTX 4080!

NVIDIA представила актуальную линейку RTX 40ХХ всего около полугода назад. Несмотря на это, компания заметно снизила цену на ряд моделей.

NVIDIA снизила цену эталонной версии флагманской RTX 4090

Фото: NVIDIA

В первую очередь, речь идёт о топовой модели серии — RTX 4090 Founders Edition. Стоимость видеокарты снизилась с прежних 1859 евро до 1819. И это на 7% или 140 евро дешевле, чем первоначальная цена адаптера — на старте за него просили 1949 евро!

Помимо RTX 4090, цены на другие модели последней линейки также были снижены. Цена RTX 4080 снизилась на 5% (1469 евро до 1399), а нереференсные модели доступны по ещё более низким ценам.

NVIDIA снизила цену эталонной версии флагманской RTX 4090

VideoCardz.com

Рекомендованная цена RTX 4070 Ti снизилась на 3% и теперь составляет 875 евро.

Напомним, что ранее инсайдеры утверждали, что NVIDIA готовится выпустить RTX 4070 уже в апреле 2023 года. Просить за новинку будут всего 749 долларов.

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