NVIDIA снизила цену эталонной версии флагманской RTX 4090

NVIDIA снизила цену эталонной версии флагманской RTX 4090Не отстаёт и более доступная RTX 4080!
NVIDIA представила актуальную линейку RTX 40ХХ всего около полугода назад. Несмотря на это, компания заметно снизила цену на ряд моделей.
Фото: NVIDIA
В первую очередь, речь идёт о топовой модели серии — RTX 4090 Founders Edition. Стоимость видеокарты снизилась с прежних 1859 евро до 1819. И это на 7% или 140 евро дешевле, чем первоначальная цена адаптера — на старте за него просили 1949 евро!
Помимо RTX 4090, цены на другие модели последней линейки также были снижены. Цена RTX 4080 снизилась на 5% (1469 евро до 1399), а нереференсные модели доступны по ещё более низким ценам.
VideoCardz.com
Рекомендованная цена RTX 4070 Ti снизилась на 3% и теперь составляет 875 евро.
Напомним, что ранее инсайдеры утверждали, что NVIDIA готовится выпустить RTX 4070 уже в апреле 2023 года. Просить за новинку будут всего 749 долларов.