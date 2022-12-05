NVIDIA снизила цену на новейшие видеокарты RTX 4090 и 4080 через пару месяцев после анонса

Стоит, правда, отметить, что на данный момент речь идёт лишь о ценах для европейского рынка. Эксперты объясняют подобный шаг укреплением евро по отношению к доллару — мол это позволило сделать адаптеры дешевле на 5%.

Таким образом, теперь жители Европы должны заплатить за RTX 4090 1859 евро вместо прежних 1949. Та же история с RTX 4080 — видеокарту можно купить за 1399 евро, хотя совсем недавно за неё просили 1469 евро.