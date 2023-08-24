NVIDIA снизит цену видеокарты RTX 4060 Ti после выхода аналогов от AMD

Согласно его источникам, компания опасается скорого релиза технологии AMD FSR 3 и уже приняла ряд мер, чтобы удержать внимание покупателей.

Одним из ключевых шагов стало преждевременное анонсирование технологии DLSS 3.5. Этот ход был сделан с целью заранее ответить на разработки AMD. Это также объясняет, почему список игр с поддержкой DLSS 3.5 пока что не так велик.

Но самой главной новостью является то, что NVIDIA планирует снизить стоимость своей видеокарты RTX 4060 Ti 8/16 ГБ уже в ближайшие две недели.

Интересно, что компания намерена уменьшить только оптовые цены для своих AIB-партнёров, при этом официальное снижение рекомендованной розничной цены (РРЦ) не анонсировано.

Точные цифры, насколько адаптера подешевеют, будут известны после того, как будут объявлены рекомендованные цены на видеокарты Radeon RX 7700 XT и Radeon RX 7800 XT от AMD.