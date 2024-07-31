NVIDIA сократила выпуск RTX 40XX в преддверии анонс линейки RTX 50XX

Тайваньское издание UDN сообщает, что сокращение может достигать 50%, что почти наверняка приведет к росту цен на модели RTX 4070, 4080 и 4090.

Производство новых GPU требует значительных затрат, поэтому компании, как правило, сокращают выпуск старых моделей перед запуском новых.

Хотя RTX 4070 и 4080 не были особо популярны при запуске, недавно спрос на них увеличился благодаря снижению цен и использованию в маломасштабных серверах ИИ. Снижение производства на фоне высокого спроса может привести к росту цен на оставшиеся устройства.

Ожидается, что NVIDIA анонсирует серию RTX 50XX в сентябре, а в продажу она поступит в конце октября или начале ноября. Но есть и инсайдеры, которые обещают релиз лишь в начале 2025-го.