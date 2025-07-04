NVIDIA сократит выпуск RTX 50XX на 30%, чтобы видеокарты не дешевели

Причина проста: компания хочет удержать розничные цены выше рекомендованных, не допустив переизбытка товаров на рынке.

После первоначального дефицита новых GPU в начале продаж, предложения на складах стабилизировались, а спрос начал снижаться. Чтобы избежать обвала цен — особенно на топовые модели — NVIDIA решила уменьшить объемы производства и поставок, утверждает портал Gazlog со ссылкой на китайский форум Chiphell.

Интересно, что часть высвобожденных мощностей может быть переориентирована на китайский рынок. В частности, речь идет о производстве новых карт RTX 5090D v2, а также ускорителей ИИ на базе архитектуры Blackwell с памятью GDDR7, которые компания готовит специально для Китая.

Пока что дефицита в магазинах нет, однако при дальнейшем сокращении производства, цены на RTX 50XX вполне могут поползти вверх в течение следующих месяцев.