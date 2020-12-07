NVIDIA столкнулась с дефицитом прошлых поколений видеокарт

Прямо сейчас NVIDIA поставляет на 15% меньше GTX 1660 Super, выпуск которой состоялся еще в октябре 2019 года, сообщает MyDrivers. При этом так до конца и неясно, с чем связаны подобные провалы компании с удовлетворением пользовательского спроса. Возможно, частично это даже искусственно созданный ажиотаж.

Но если возвращаться к новым видеокартам NVIDIA, то согласно имеющимся данным, в течение декабря 2020 года и января 2021 года компания намерена поставить всего лишь (!) 2 000 видеокарт на весь Китай. Ненамного лучше дела обстоят и с новинкой - RTX 3060 Ti. Этот видеоадаптер производится лишь на 70% от изначальной запланированных объемов.