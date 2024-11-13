Компьютеры
Опубликовано 13 ноября 2024, 07:15
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NVIDIA убила GeForce Experience. Вместо него теперь NVIDIA App

Ушла целая эпоха...
NVIDIA официально заменила GeForce Experience новым приложением NVIDIA App, которое теперь доступно на ПК.
NVIDIA убила GeForce Experience. Вместо него теперь NVIDIA App
© The Verge

После выхода из бета-тестирования, приложение получило переработанный интерфейс, поддержку видеозахвата 4K 120fps в формате AV1, улучшенные фильтры на базе ИИ и обновленный статистический оверлей.

NVIDIA App позволяет настраивать дисплеи, включать G-Sync и управлять производительностью GPU, интегрируя ранее разрозненные функции GeForce Experience и «Панели управления NVIDIA».

Компания планирует добавить в свежее приложение ещё больше возможностей из «Панели управления», таких как настройки Surround и режима с несколькими дисплеями.

Новинка будет опционально включена в драйверы GeForce, а для ее использования не требуется вход в аккаунт.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
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