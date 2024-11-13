NVIDIA убила GeForce Experience. Вместо него теперь NVIDIA App

Опубликовано 13 ноября 2024, 07:151 мин.
NVIDIA убила GeForce Experience. Вместо него теперь NVIDIA AppУшла целая эпоха...
NVIDIA официально заменила GeForce Experience новым приложением NVIDIA App, которое теперь доступно на ПК.
После выхода из бета-тестирования, приложение получило переработанный интерфейс, поддержку видеозахвата 4K 120fps в формате AV1, улучшенные фильтры на базе ИИ и обновленный статистический оверлей.
NVIDIA App позволяет настраивать дисплеи, включать G-Sync и управлять производительностью GPU, интегрируя ранее разрозненные функции GeForce Experience и «Панели управления NVIDIA».
Компания планирует добавить в свежее приложение ещё больше возможностей из «Панели управления», таких как настройки Surround и режима с несколькими дисплеями.
Новинка будет опционально включена в драйверы GeForce, а для ее использования не требуется вход в аккаунт.