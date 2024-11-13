NVIDIA убила GeForce Experience. Вместо него теперь NVIDIA App

После выхода из бета-тестирования, приложение получило переработанный интерфейс, поддержку видеозахвата 4K 120fps в формате AV1, улучшенные фильтры на базе ИИ и обновленный статистический оверлей.

NVIDIA App позволяет настраивать дисплеи, включать G-Sync и управлять производительностью GPU, интегрируя ранее разрозненные функции GeForce Experience и «Панели управления NVIDIA».

Компания планирует добавить в свежее приложение ещё больше возможностей из «Панели управления», таких как настройки Surround и режима с несколькими дисплеями.

Новинка будет опционально включена в драйверы GeForce, а для ее использования не требуется вход в аккаунт.