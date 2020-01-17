NVIDIA удешевила предфлагманскую видеокарту RTX 2060

Так, буквально вчера стало известно о том, что NVIDIA вполне официально снизила стоимость RTX 2060, тем самым сделав достаточной спорной покупку новенькой Radeon RX 5600 XT от “красных”. Не в последнюю очередь подобный эффект был достигнут за счет ценника на 2060, который составил всего лишь 300 долларов. При этом речь в данном случае идет об эталонной версии видеокарты под названием Founders Edition. А это, в свою очередь, значит, что варианты RTX 2060 от прочих производителей вполне могут стоить и того меньше.

Напомним, что также свою видеокарту в рамках CES 2020 представила и Intel. Об устройстве от производителя чипов мало что известно, но уже сейчас ясно, что компания явно намерена побороться за “место под солнцем”, ударив как по рынку ноутбучных видеокарт, так и по рынку видеокарт для настольных ПК.