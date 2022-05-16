NVIDIA удивляет: анонс флагманских видеокарт RTX 40XX может состояться раньше ожидаемого

Один из них касался осеннего релиза линейки. Но, судя по более свежим данным, презентация по случаю анонса новинок состоится ещё раньше — текущим летом.

По данным надёжного инсайдера Kopite7kimi, NVIDIA представит новые видеокарты RTX 40XX не в сентябре, как считалось прежде, а уже в период с мая по июнь.