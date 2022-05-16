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NVIDIA удивляет: анонс флагманских видеокарт RTX 40XX может состояться раньше ожидаемого

Сильно раньше
За последние несколько месяцев в сети появилось множество слухов, касающихся нового поколения флагманских игровых видеокарт NVIDIA семейства Aда Лавлейс.
NVIDIA удивляет: анонс флагманских видеокарт RTX 40XX может состояться раньше ожидаемого

Один из них касался осеннего релиза линейки. Но, судя по более свежим данным, презентация по случаю анонса новинок состоится ещё раньше — текущим летом.

По данным надёжного инсайдера Kopite7kimi, NVIDIA представит новые видеокарты RTX 40XX не в сентябре, как считалось прежде, а уже в период с мая по июнь.

NVIDIA удивляет: анонс флагманских видеокарт RTX 40XX может состояться раньше ожидаемого

В то же время релиз новинок должен состояться примерно в июле-августе 2022 года. Если это и вправду будет так, то IT-гигант впервые за долгое время изменит «календарь релиза» новых видеоадаптеров.

Напомним, что прямо сейчас, в связи с падением рынка криптовалют, многие модели RTX 30XX начали продаваться по ценам, близким к рекомендованным розничным.

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