NVIDIA удивляет: анонс флагманских видеокарт RTX 40XX может состояться раньше ожидаемого

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NVIDIA удивляет: анонс флагманских видеокарт RTX 40XX может состояться раньше ожидаемогоСильно раньше
За последние несколько месяцев в сети появилось множество слухов, касающихся нового поколения флагманских игровых видеокарт NVIDIA семейства Aда Лавлейс.
Один из них касался осеннего релиза линейки. Но, судя по более свежим данным, презентация по случаю анонса новинок состоится ещё раньше — текущим летом.
По данным надёжного инсайдера Kopite7kimi, NVIDIA представит новые видеокарты RTX 40XX не в сентябре, как считалось прежде, а уже в период с мая по июнь.
В то же время релиз новинок должен состояться примерно в июле-августе 2022 года. Если это и вправду будет так, то IT-гигант впервые за долгое время изменит «календарь релиза» новых видеоадаптеров.
Напомним, что прямо сейчас, в связи с падением рынка криптовалют, многие модели RTX 30XX начали продаваться по ценам, близким к рекомендованным розничным.