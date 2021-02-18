Компьютеры
Сегодня в 19:27
NVIDIA ухудшит возможности своих видеокарт при майнинге криптовалют
Для этого ей даже не придётся перевыпускать отдельные партии адаптеров
Как стало известно, NVIDIA намерена бороться с усугублением дефицита её видеокарт из-за нового бума майнинг-ферм. Для этого компания ухудшит возможности своих видеоадаптеров при майнинге криптовалют.
Добиться этого планируется через выпуск свежего обновления, сообщается в официальном блоге NVIDIA. Оно сможет обнаружить определённые алгоритмы, которые будут явно говорить о процессе майнинга. В такие моменты видеокарта будет снижать свою производительность, в результате чего эффективность майнинга криптовалюты упадёт примерно на 50%.
Напомним, что линейка NVIDIA RTX 30XX до сих пор остаётся дефицитной. И если изначально проблема была в недостаточных мощностях производства, то сейчас, с ростом популярности криптовалют, ещё одной причиной нехватки видеокарт стали майнеры, скупающие последние остатки видеоадаптеров.