NVIDIA ухудшит возможности своих видеокарт при майнинге криптовалют

Добиться этого планируется через выпуск свежего обновления, сообщается в официальном блоге NVIDIA. Оно сможет обнаружить определённые алгоритмы, которые будут явно говорить о процессе майнинга. В такие моменты видеокарта будет снижать свою производительность, в результате чего эффективность майнинга криптовалюты упадёт примерно на 50%.

Напомним, что линейка NVIDIA RTX 30XX до сих пор остаётся дефицитной. И если изначально проблема была в недостаточных мощностях производства, то сейчас, с ростом популярности криптовалют, ещё одной причиной нехватки видеокарт стали майнеры, скупающие последние остатки видеоадаптеров.