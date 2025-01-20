NVIDIA: улучшение графики DLSS 4 может появиться на устаревших видеокартах RTX 30XX

DLSS 4 заменяет старые свёрточные нейросети (CNN) на более мощные трансформеры, которые обучаются на большем объёме данных, устраняя такие проблемы, как дрожание и гостинг на экране.

При этом обновлённая система генерирует более качественное изображение, потребляя меньше видеопамяти, но требует больше Tensor-ядер.

Катандзаро подтвердил, что DLSS 4 будет изначально эксклюзивом для RTX 50-й серии, но возможность адаптации для RTX 30XX обсуждается.

Исключение аппаратного ускорителя Optical Flow, который ранее ограничивал функциональность, открывает двери для этого. Однако из-за слабой производительности Tensor-ядер старых GPU оптимизация может быть затруднена.