NVIDIA: улучшение графики DLSS 4 может появиться на устаревших видеокартах RTX 30XX

Опубликовано 20 января 2025, 16:301 мин.
NVIDIA: улучшение графики DLSS 4 может появиться на устаревших видеокартах RTX 30XXДаже не похоже на компанию…
Топ-менеджер NVIDIA Брайан Катандзаро поделился свежими подробностями о возможностях DLSS 4. Вместе с тем он также отметил, что улучшенная технология может быть доступна для владельцев видеокарт RTX 30-й серии.
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DLSS 4 заменяет старые свёрточные нейросети (CNN) на более мощные трансформеры, которые обучаются на большем объёме данных, устраняя такие проблемы, как дрожание и гостинг на экране.
При этом обновлённая система генерирует более качественное изображение, потребляя меньше видеопамяти, но требует больше Tensor-ядер.
Катандзаро подтвердил, что DLSS 4 будет изначально эксклюзивом для RTX 50-й серии, но возможность адаптации для RTX 30XX обсуждается.
Исключение аппаратного ускорителя Optical Flow, который ранее ограничивал функциональность, открывает двери для этого. Однако из-за слабой производительности Tensor-ядер старых GPU оптимизация может быть затруднена.