NVIDIA уронила рекомендованные цены на RTX 50XX в Европе

Так, RTX 5090 подешевела с €2329 до €2099 (–9,9%), RTX 5080 — с €1169 до €1059 (–9,4%), а RTX 5070 — с €649 до €589 (–9,2%). При этом цены на RTX 5070 Ti (€879), RTX 5060 Ti (€399) и RTX 5060 (€319) остались без изменений.

Аналитики отмечают, что это первое крупное снижение после старта продаж в январе 2025 года. Тогда цены уже успели опуститься примерно на 6% ниже рекомендованных.