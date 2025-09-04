NVIDIA установила рекорд, заняв почти весь рынок дискретных видеокарт — у AMD всего 6%

На долю AMD пришлось всего 6%, а Intel вовсе выпала из статистики с нулевым показателем. Рынок же в целом вырос на 27% по сравнению с предыдущим кварталом, чему способствовал высокий спрос на игровые ускорители и решения для центров обработки данных.

При этом поставки GPU для дата-центров также прибавили 4,7%.

Главным драйвером успеха NVIDIA стали карты серии GeForce RTX 50XX, которые продолжают активно раскупаться и обеспечивают рекордные доходы игрового сегмента компании. Аналитики ожидают, что к концу года, на фоне праздничного сезона, позиции NVIDIA могут укрепиться ещё больше.

Для AMD ситуация остаётся сложной — её доля сократилась на 2,1% за квартал, а новые видеокарты серии Radeon RX 9000 выйдут только в 2026 году. Intel также пока не предлагает конкурентных решений в массовом сегменте.