NVIDIA вернула в продажу видеокарту 2016 года и взвинтила на неё цены

Напомним, что видеокарта GTX 1050 Ti не имеет официальной даты анонса, а продавать ее начали 25 октября 2016 года. Она оснащена 14-нанометровым GPU и памятью GDDR5. На старте продаж эту модель продавали за 140 долларов.

Ввиду дефицита стоимость этой видеокарты достигала 500 долларов. В частности, за эту цену ее предлагали купить на NewEgg. Сейчас же, вероятно, появились новые поставки, потому и стоимость GeForce GTX 1050 Ti существенно снизилась. Тем не менее, за нее просят 180 долларов/евро, а это больше, чем в начале продаж в 2016 году.