NVIDIA вложит $1 млрд в ИИ-стартап Poolside, чтобы он закупил GPU компании

NVIDIA вложит $1 млрд в ИИ-стартап Poolside, чтобы он закупил GPU компанииДеньги текут из одного кармана в другой, но свой же
Сделка станет частью нового раунда финансирования на $2 млрд, который поднимет оценку компании до $12 млрд — в четыре раза выше прошлогодней.
Инвестиции NVIDIA начнутся с $500 млн, но могут вырасти до миллиарда, если Poolside привлечёт запланированный объём средств. В раунде также участвуют Magnetar и другие инвесторы, уже обеспечившие более $1 млрд обязательств.
Poolside, основанный в 2023 году бывшим руководителем GitHub Джейсоном Уорнером и Эйсо Кантом, разрабатывает решения для автоматизации программирования. Также их цель — создать ИИ-системы для госструктур и оборонного сектора, а в перспективе — AGI (общий искусственный интеллект).
По данным источников, часть привлечённого капитала стартап направит на закупку ускорителей NVIDIA GB300, а также на строительство мощного дата-центра в Техасе в рамках проекта Project Horizon.