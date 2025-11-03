NVIDIA вложит $1 млрд в ИИ-стартап Poolside, чтобы он закупил GPU компании

Сделка станет частью нового раунда финансирования на $2 млрд, который поднимет оценку компании до $12 млрд — в четыре раза выше прошлогодней.

Инвестиции NVIDIA начнутся с $500 млн, но могут вырасти до миллиарда, если Poolside привлечёт запланированный объём средств. В раунде также участвуют Magnetar и другие инвесторы, уже обеспечившие более $1 млрд обязательств.

Poolside, основанный в 2023 году бывшим руководителем GitHub Джейсоном Уорнером и Эйсо Кантом, разрабатывает решения для автоматизации программирования. Также их цель — создать ИИ-системы для госструктур и оборонного сектора, а в перспективе — AGI (общий искусственный интеллект).

По данным источников, часть привлечённого капитала стартап направит на закупку ускорителей NVIDIA GB300, а также на строительство мощного дата-центра в Техасе в рамках проекта Project Horizon.