Nvidia внедрила фирменные технологии RTX и DLSS в 600 игр и приложений

По сообщениям пресс-службы Nvidia, на достижение такого количества продуктов, оснащённых фирменными технологиями компании, ушло порядка пяти лет. За этот период было выпущено три поколения видеокарт.

В указанное число входят тайтлы Satisfactory, Witchfire, The Casting of Frank Stone, Echo Point Nova. Последний игровой проект, получивший поддержку RTX и DLSS, — GreedFall II: The Dying World. Тайтл вышел 24 сентября в раннем доступе Steam.

При этом Nvidia не намерена останавливаться на достигнутом.