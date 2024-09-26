Nvidia внедрила фирменные технологии RTX и DLSS в 600 игр и приложений

Опубликовано 26 сентября 2024, 20:151 мин.
Nvidia внедрила фирменные технологии RTX и DLSS в 600 игр и приложенийИ это не предел
Nvidia отчиталась о последних достижениях в распространении технологии трассировки лучей и других функций из пакета NVIDIA DLSS. Вендор заявил, что оснастил технологиями RTX и DLSS более 600 игровых тайтлов и приложений.
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По сообщениям пресс-службы Nvidia, на достижение такого количества продуктов, оснащённых фирменными технологиями компании, ушло порядка пяти лет. За этот период было выпущено три поколения видеокарт.
В указанное число входят тайтлы Satisfactory, Witchfire, The Casting of Frank Stone, Echo Point Nova. Последний игровой проект, получивший поддержку RTX и DLSS, — GreedFall II: The Dying World. Тайтл вышел 24 сентября в раннем доступе Steam.
При этом Nvidia не намерена останавливаться на достигнутом.