NVIDIA воздержалась от анонса RTX 5050, но мы знаем объем ее видеопамяти благодаря ноутбуку LG

NVIDIA воздержалась от анонса RTX 5050, но мы знаем объем ее видеопамяти благодаря ноутбуку LGУтечки такие утечки
Согласно данным инсайдера BullLab Jay, изначально устройство должно было оснащаться RTX 5050, однако NVIDIA отложила анонс этой модели.
Теперь ожидается, что ноутбуки LG Gram 2025 года получат RTX 4050, а обновление до RTX 5050 произойдет позже, как только NVIDIA будет готова.
Маркетинговые материалы LG подтверждают, что RTX 5050 получит 8 ГБ видеопамяти типа GDDR6.
Также карта, вероятно, будет совместима с RTX 4050 по дизайну, что обеспечит простоту замены GPU в будущем.
Ожидается, что RTX 5050 будет базироваться на ядре GN22-X2 (GB207) с 2560 CUDA-ядрами, 128-битной шиной памяти и поддержкой нового поколения процессоров Core Ultra 200.
Пока NVIDIA официально подтвердила лишь модели RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070. Анонс RTX 5050 и 5060, скорее всего, состоится позднее.