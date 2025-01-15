Компьютеры
Опубликовано 15 января 2025, 09:08
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NVIDIA воздержалась от анонса RTX 5050, но мы знаем объем ее видеопамяти благодаря ноутбуку LG

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LG готовит к выпуску ноутбук с видеокартой из серии NVIDIA RTX 50XX.
NVIDIA воздержалась от анонса RTX 5050, но мы знаем объем ее видеопамяти благодаря ноутбуку LG
© VideoCardz.com

Согласно данным инсайдера BullLab Jay, изначально устройство должно было оснащаться RTX 5050, однако NVIDIA отложила анонс этой модели.

Теперь ожидается, что ноутбуки LG Gram 2025 года получат RTX 4050, а обновление до RTX 5050 произойдет позже, как только NVIDIA будет готова.

Маркетинговые материалы LG подтверждают, что RTX 5050 получит 8 ГБ видеопамяти типа GDDR6.

NVIDIA воздержалась от анонса RTX 5050, но мы знаем объем ее видеопамяти благодаря ноутбуку LG
© VideoCardz.com

Также карта, вероятно, будет совместима с RTX 4050 по дизайну, что обеспечит простоту замены GPU в будущем.

Ожидается, что RTX 5050 будет базироваться на ядре GN22-X2 (GB207) с 2560 CUDA-ядрами, 128-битной шиной памяти и поддержкой нового поколения процессоров Core Ultra 200.

Пока NVIDIA официально подтвердила лишь модели RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070. Анонс RTX 5050 и 5060, скорее всего, состоится позднее.

Источник:VideoCardz.com
Автор:Булат Кармак
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