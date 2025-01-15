NVIDIA воздержалась от анонса RTX 5050, но мы знаем объем ее видеопамяти благодаря ноутбуку LG

Также карта, вероятно, будет совместима с RTX 4050 по дизайну, что обеспечит простоту замены GPU в будущем.

Ожидается, что RTX 5050 будет базироваться на ядре GN22-X2 (GB207) с 2560 CUDA-ядрами, 128-битной шиной памяти и поддержкой нового поколения процессоров Core Ultra 200.

Пока NVIDIA официально подтвердила лишь модели RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070. Анонс RTX 5050 и 5060, скорее всего, состоится позднее.