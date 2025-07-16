Nvidia возобновит продажи чипов H20 в Китае

Решение Nvidia вернуться на китайский рынок совпало с третьим визитом ее основателя и генерального директора Дженсена Хуанга в Пекин в этом году. Во время пребывания в Китае он встретился с представителями правительства и индустрии, чтобы обсудить возможности применения искусственного интеллекта для повышения производительности и расширения деловых перспектив.

Кроме того, Nvidia намерена выпустить для Китая новый полностью соответствующий требованиям RTX PRO — графический процессор, который подходит для использования в системах цифровых двойников и умных производствах. Эти технологии особенно востребованы в сферах промышленности и логистики.