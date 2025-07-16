Nvidia возобновит продажи чипов H20 в Китае

Опубликовано 16 июля 2025, 04:301 мин.
Nvidia возобновит продажи чипов H20 в КитаеГлава компании в третий раз за год посетил Пекин
Американская компания Nvidia объявила о возобновлении поставок специально разработанных для Китая графических процессоров H20. Эти чипы менее мощные, чем флагманские модели компании, однако их экспорт получил поддержку со стороны правительства США, которое пообещало выдавать необходимые лицензии для продажи.
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Решение Nvidia вернуться на китайский рынок совпало с третьим визитом ее основателя и генерального директора Дженсена Хуанга в Пекин в этом году. Во время пребывания в Китае он встретился с представителями правительства и индустрии, чтобы обсудить возможности применения искусственного интеллекта для повышения производительности и расширения деловых перспектив.
Кроме того, Nvidia намерена выпустить для Китая новый полностью соответствующий требованиям RTX PRO — графический процессор, который подходит для использования в системах цифровых двойников и умных производствах. Эти технологии особенно востребованы в сферах промышленности и логистики.