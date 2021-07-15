NVIDIA временно прекратила поставки новейших видеокарт RTX 30XX

Теперь же стало известной, что IT-гигант и вовсе прекратил поставлять видеоадаптеры 30XX-й серии. По крайней мере, об это сообщают китайский источник, ранее не раз делился правдивыми утечками о ситуации на рынке компьютерных комплектующих, пишет MyDrivers.

Что интересно, в отличие от прошлых разов, на этот в NVIDIA решили отменить поставку всей линейки разом, без привязки к определённой модели.

В числе возможных причин такого решения называется падение цены Ethereum. Так, упав в цене, криптовалюта вынудила майнеров продавать свои карты на вторичном рынке. А это снизило цену на них. В итоге, NVIDIA не хочет допускать резкого снижения стоимости видеокарт. Для чего и временно «замораживает» поставки Ampere.