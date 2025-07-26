Nvidia всё ещё не бросила бюджетную RTX 3050

Это будет уже пятый вариант этой видеокарты. Сначала Nvidia выпустила модели с 4 ГБ и 8 ГБ видеопамяти, а затем добавила новые версии с 6 и 8 ГБ. RTX 3050 A использует более новую архитектуру Ada Lovelace, такую же, как у карт серии RTX 4060.

Новая версия может появиться в продаже в ближайшее время, но пока не ясно, будет ли она предназначена для ПК или ноутбуков.