Nvidia всё ещё не бросила бюджетную RTX 3050

Опубликовано 26 июля 2025, 18:451 мин.
Nvidia всё ещё не бросила бюджетную RTX 3050Карта не уходит с рынка
Когда Nvidia выпустила RTX 3050 в 2022 году, она стала бюджетной видеокартой, подходящей для современных игр с поддержкой трассировки лучей и DLSS. Ожидалось, что она быстро потеряет актуальность, но спустя три года она продолжает оставаться на рынке. В новой версии программы GPU-Z появилось упоминание о модификации RTX 3050 A.
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Это будет уже пятый вариант этой видеокарты. Сначала Nvidia выпустила модели с 4 ГБ и 8 ГБ видеопамяти, а затем добавила новые версии с 6 и 8 ГБ. RTX 3050 A использует более новую архитектуру Ada Lovelace, такую же, как у карт серии RTX 4060.
Новая версия может появиться в продаже в ближайшее время, но пока не ясно, будет ли она предназначена для ПК или ноутбуков.