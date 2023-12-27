Nvidia выделила огромные деньги SK Hynix и Micron за новаторские технологии GPU

Инсайдеры сообщили, что SK Hynix и Micron получат от Nvidia примерно 540−770 миллионов долларов. По слухам, эта финансовая мощь направлена на обеспечение стабильного потока HBM3e для новейшей линейки графических процессоров Nvidia, которая выйдет в 2024 году.

Огромные авансовые платежи поставщикам памяти являются редким явлением в индустрии. Поскольку спрос на HBM на рынке стремительно растет, Nvidia использует свои финансовые возможности, чтобы обеспечить постоянный их источник и облегчить финансовые проблемы поставщиков памяти, которые столкнулись с убытками в 2023 году.

Беспрецедентная финансовая поддержка Nvidia может стать катализатором значительных инвестиций, что позволит поставщикам памяти продвинуться вперед в стремительно развивающемся мире технологии HBM.