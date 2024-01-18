NVIDIA выпустила драйвер для видеокарты GeForce RTX 4070 Super

Например, теперь GeForce Experience сможет оптимизировать Cyberpunk 2077 одним кликом, даже если игра работает на высоких настройках графики. Еще драйвер исправляет ошибку, которая не позволяла видеокартам на базе Maxwell правильно запускаться после нескольких циклов сна/пробуждения.

Кроме того, драйвер оптимизирует последние игры с поддержкой технологии DLSS. Это означает, что геймеры смогут получить более высокую частоту кадров и более высокое качество изображения в этих играх, даже если у них нет видеокарты RTX 4000 серии.

В некоторых играх, которые поддерживают DLSS 2, геймеры с RTX 4070 SUPER смогут получить в среднем на 20% более высокую частоту кадров при использовании DLSS Ultra Quality.

Драйвер Game Ready Driver 546.65 WHQL уже доступен для скачивания на официальном сайте NVIDIA.