NVIDIA выпустила GeForce RTX 2060 и новые игровые видеокарты для ноутбуков

На выставке CES 2019, которая проходит с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, компания NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 2060 и графические ускорители на архитектуре Turing для ноутбуков.
Как отмечает компания, к концу месяца на рынке будут доступны свыше 40 новых моделей в более чем 100 конфигурациях. В их основу легли графические процессоры NVIDIA GeForce RTX, которые объединяют производительные шейдеры нового поколения с трассировкой лучей в реальном времени и искусственным интеллектом.
В мобильную серию GeForce RTX вошли модели GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 и GeForce RTX 2060:
- GeForce RTX 2080: 2944 ядра CUDA, частота 735-1380 МГц в обычном режиме, 1095-1590 МГц в разогнанном, 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной с пропускной способностью 448 ГБ/с, 80-150 Вт
- GeForce RTX 2070: 2304 ядра CUDA, частота 885-1215 МГц в обычном режиме, 1185-1440 МГц в разогнанном, 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной с пропускной способностью 448 ГБ/с, 80-115 Вт
- GeForce RTX 2060: 1920 ядер CUDA, частота 8 960 МГц в обычном режиме, 1200 МГц в разогнанном, 6 ГБ видеопамяти GDDR6 с 192-битной шиной с пропускной способностью 336 ГБ/с, 80-90 Вт
Также была представлена новая видеокарта GeForce RTX 2060. NVIDIA GeForce RTX 2060 стала самой простой и доступной моделью в серии видеокарт на базе новой архитектуры Turing. Она приходит на смену модели GTX 1060 с архитектурой Pascal. При этом по производительности она будет сравнима с GeForce GTX 1070 Ti.
Видеокарта оснащается графическим чипом TU106 с 1920 ядрами CUDA, 240 тензорными ядрами и 30 RT-ядрами для аппаратной трассировки лучей, 120 блоками текстурирования и 48 блоками растровых операций. Базовая частота составляет 1365 МГц, а в разогнанном режиме — 1680 МГц. Также предусмотрено 6 ГБ видеопамяти GDDR6 с 192-битной шиной. TDP достигает 160 Вт.
Рекомендованная розничная цена модели GeForce RTX 2060 для российского рынка составляет 31990 рублей. Доступность на рынке – конец января.