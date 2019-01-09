NVIDIA выпустила GeForce RTX 2060 и новые игровые видеокарты для ноутбуков

На выставке CES 2019, которая проходит с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, компания NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 2060 и графические ускорители на архитектуре Turing для ноутбуков.

Как отмечает компания, к концу месяца на рынке будут доступны свыше 40 новых моделей в более чем 100 конфигурациях. В их основу легли графические процессоры NVIDIA GeForce RTX, которые объединяют производительные шейдеры нового поколения с трассировкой лучей в реальном времени и искусственным интеллектом.

В мобильную серию GeForce RTX вошли модели GeForce RTX 2080, GeForce RTX 2070 и GeForce RTX 2060:

GeForce RTX 2080: 2944 ядра CUDA, частота 735-1380 МГц в обычном режиме, 1095-1590 МГц в разогнанном, 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной с пропускной способностью 448 ГБ/с, 80-150 Вт

GeForce RTX 2070: 2304 ядра CUDA, частота 885-1215 МГц в обычном режиме, 1185-1440 МГц в разогнанном, 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной с пропускной способностью 448 ГБ/с, 80-115 Вт

GeForce RTX 2060: 1920 ядер CUDA, частота 8 960 МГц в обычном режиме, 1200 МГц в разогнанном, 6 ГБ видеопамяти GDDR6 с 192-битной шиной с пропускной способностью 336 ГБ/с, 80-90 Вт

Также была представлена новая видеокарта GeForce RTX 2060. NVIDIA GeForce RTX 2060 стала самой простой и доступной моделью в серии видеокарт на базе новой архитектуры Turing. Она приходит на смену модели GTX 1060 с архитектурой Pascal. При этом по производительности она будет сравнима с GeForce GTX 1070 Ti.