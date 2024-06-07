Компьютеры
Опубликовано 07 июня 2024, 07:49
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NVIDIA выпустила новый драйвер для видеокарт для Windows 7 и 8

Неожиданно и приятно
NVIDIA выпустила новый графический драйвер версии 475.06 для пользователей Windows 7 и Windows 8/8.1, несмотря на то, что официальная поддержка этих операционных систем уже завершена.
NVIDIA выпустила новый драйвер для видеокарт для Windows 7 и 8
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Ввиду прекращения сертификации драйверов для Windows 7 и Windows 8/8.1 со стороны Microsoft, новый драйвер от NVIDIA не является WHQL-сертифицированным и не включает никаких обновлений, связанных с играми, функциональностью или оптимизацией.

Основная цель апдейта — исправление безопасности. Однако NVIDIA не раскрыла конкретные уязвимости, которые были устранены в этой версии, возможно, публикация этих данных будет сделана позднее.

Хотя доля пользователей Windows 7 и Windows 8/8.1 в мире относительно невелика, она все еще значительна.

По данным Statcounter, Windows 7 занимает 2.86% мирового рынка операционных систем, а среди геймеров ее доля составляет всего 0.38%.

Однако, учитывая, что общее количество ПК с Windows превышает 1.5 млрд, число пользователей старых операционных систем остается значительным.

Источник:ITHome
Автор:Булат Кармак
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