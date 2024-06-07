NVIDIA выпустила новый драйвер для видеокарт для Windows 7 и 8

Ввиду прекращения сертификации драйверов для Windows 7 и Windows 8/8.1 со стороны Microsoft, новый драйвер от NVIDIA не является WHQL-сертифицированным и не включает никаких обновлений, связанных с играми, функциональностью или оптимизацией.

Основная цель апдейта — исправление безопасности. Однако NVIDIA не раскрыла конкретные уязвимости, которые были устранены в этой версии, возможно, публикация этих данных будет сделана позднее.

Хотя доля пользователей Windows 7 и Windows 8/8.1 в мире относительно невелика, она все еще значительна.

По данным Statcounter, Windows 7 занимает 2.86% мирового рынка операционных систем, а среди геймеров ее доля составляет всего 0.38%.

Однако, учитывая, что общее количество ПК с Windows превышает 1.5 млрд, число пользователей старых операционных систем остается значительным.