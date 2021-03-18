NVIDIA выпустила первую видеокарту для майнинга криптовалют
Новинка «делит» графический процессор TU116 и объём видеопамяти (6 ГБ) с картами GeForce 1660 Ti и GeForce 1660 Super, пишет Hardware Times. При этом, что иронично, цена на новую видеокарту также соответствует этим двум моделям.
То есть за 720 долларов пользователи могут купить либо NVIDIA CMP 30HX, либо один из двух вариантов GeForce 1660. Какой смысл отказываться от полноценной видеокарты, не совсем понятно. Особенно учитывая, что у линейки CMP отсутствует видеовыход, что делает её более специфичной.
Напомним, что до конца месяца NVIDIA должна также выпустить CMP 40HX. Эта модель будет соответствовать RTX 2060 по производительности. В дальнейшем компания начнёт продажи CMP 50X (аналог RTX 2070) и CMP 90HX (~ RTX 3080). Обе карты ожидаются во втором квартале 2021 года.