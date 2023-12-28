Nvidia выпустила урезанную GeForce RTX 4090 D специально для подсанкционного Китая

Ключевые характеристики:

14 592 ядра CUDA (на 11% меньше, чем у RTX 4090)

Тактовая частота 2520 МГц

24 ГБ памяти GDDR6X

425 Вт ТГП (немного меньше, чем у RTX 4090)

Цена 1599 долларов

Почему именно китайский эксклюзив?

RTX 4090 D появилась благодаря ограничениям США на экспорт передовых чипов в Китай. Это ограничило доступ китайских геймеров к оригинальной RTX 4090, что побудило Nvidia создать эту альтернативу.

Производительность и компромиссы:

Несмотря на уменьшенное количество ядер, RTX 4090 D обеспечивает почти такую же игровую производительность, как и его собрат, благодаря улучшенной архитектуре и оптимизациям. Однако разгон в этой модели отключен.

Пользовательские дизайны и доступность:

Крупные производители, такие как MSI, GALAX и ZOTAC, предлагают пользовательские варианты RTX 4090 D со своими решениями охлаждения и «уникальной эстетикой».