Nvidia выпустила урезанную GeForce RTX 4090 D специально для подсанкционного Китая

Nvidia выпустила урезанную GeForce RTX 4090 D специально для подсанкционного КитаяС аналогичной производительностью и уменьшенным количеством ядер
Любопытный поворот событий — Nvidia выпустила GeForce RTX 4090 D, видеокарту специально созданную для китайского рынка. Это уникальное предложение может похвастаться почти такой же производительностью, как и оригинальная RTX 4090, но при этом имеет меньшее количество ядер и соответствует требованиям экспортного законодательства США.
Ключевые характеристики:
14 592 ядра CUDA (на 11% меньше, чем у RTX 4090)
Тактовая частота 2520 МГц
24 ГБ памяти GDDR6X
425 Вт ТГП (немного меньше, чем у RTX 4090)
Цена 1599 долларов
Почему именно китайский эксклюзив?
RTX 4090 D появилась благодаря ограничениям США на экспорт передовых чипов в Китай. Это ограничило доступ китайских геймеров к оригинальной RTX 4090, что побудило Nvidia создать эту альтернативу.
Производительность и компромиссы:
Несмотря на уменьшенное количество ядер, RTX 4090 D обеспечивает почти такую же игровую производительность, как и его собрат, благодаря улучшенной архитектуре и оптимизациям. Однако разгон в этой модели отключен.
Пользовательские дизайны и доступность:
Крупные производители, такие как MSI, GALAX и ZOTAC, предлагают пользовательские варианты RTX 4090 D со своими решениями охлаждения и «уникальной эстетикой».