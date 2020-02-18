Компьютеры
Сегодня 10:14
NVIDIA выпустила видеокарту в честь выхода игры Cyberpunk 2077, но продавать ее не будет
Выглядит впечатляюще
Стало известно, что известная американская технологическая компания NVIDIA выпустила видеокарту в честь выхода игры Cyberpunk 2077, но продавать ее не будет. Видеокарта под названием GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition оформлена в стиле игры, а в процессе ее разработки участвовал и сам разработчик нашумевшего тайтла.
Сообщается, что будет выпущена лишь ограниченная партия таких видеокарт, объем которой достигнет лишь 200 единиц. Примечательно,что компания не планирует продавать новинку, а чтобы ее все таки получить геймерам необходимо выиграть в специальном розыгрыше.
На данный момент представители компании уже объявили запуск розыгрыша 77 видеокарт, однако когда именно будут разыгрываться остальные образцы - неизвестно. Также компания не подтвердила наличие игры в комплекте новинки.