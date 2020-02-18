Стало известно, что известная американская технологическая компания NVIDIA выпустила видеокарту в честь выхода игры Cyberpunk 2077, но продавать ее не будет. Видеокарта под названием GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition оформлена в стиле игры, а в процессе ее разработки участвовал и сам разработчик нашумевшего тайтла.