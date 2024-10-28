NVIDIA выпустит более 15 различных моделей видеокарт RTX 50XX

Согласно утечке, в базе данных PCI Device ID были обнаружены соответствующие ID, что подтверждает широкий ассортимент грядущих моделей.

Самой базовой версией станет RTX 5050, за ней последуют RTX 5060, RTX 5070 и более производительная RTX 5070 Ti.

Для пользователей, стремящихся к максимальной производительности, NVIDIA предложит RTX 5080 и флагманскую RTX 5090, которые поддерживают 4K-игры и трассировку лучей.