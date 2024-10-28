NVIDIA выпустит более 15 различных моделей видеокарт RTX 50XX

Опубликовано 28 октября 2024, 07:361 мин.
NVIDIA выпустит более 15 различных моделей видеокарт RTX 50XXИ это только версий для ноутбуков и мини-ПК!
NVIDIA планирует выпустить более 15 различных моделей видеокарт RTX 50XX для ноутбуков и мини-ПК.
Согласно утечке, в базе данных PCI Device ID были обнаружены соответствующие ID, что подтверждает широкий ассортимент грядущих моделей.
Самой базовой версией станет RTX 5050, за ней последуют RTX 5060, RTX 5070 и более производительная RTX 5070 Ti.
Для пользователей, стремящихся к максимальной производительности, NVIDIA предложит RTX 5080 и флагманскую RTX 5090, которые поддерживают 4K-игры и трассировку лучей.
Официальный анонс мобильных версий RTX 50XX ожидается в начале 2025 года, параллельно с выпуском настольных моделей.
По слухам, стартовая линейка десктопных карт будет включать RTX 5070 Ti, RTX 5080 и RTX 5090.