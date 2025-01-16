NVIDIA выпустит более мощную версию RTX 5060 с 12 ГБ видеопамяти

Опубликовано 16 января 2025, 08:151 мин.
NVIDIA выпустит более мощную версию RTX 5060 с 12 ГБ видеопамятиОриентировочно — в марте
Не так давно NVIDIA представила первые видеокарты на базе архитектуры Blackwell, включая RTX 5090 и 5080, а также более доступные RTX 5070 и 5070 Ti.
Однако, согласно новым слухам, компания готовит расширение линейки RTX 5060, включая модель с увеличенным объемом видеопамяти.
Ожидается, что стандартная версия RTX 5060 получит 8 ГБ видеопамяти GDDR7, работающей на 128-битной шине, на базе графического процессора GB206.
Однако, как сообщает источник Moore's Law is Dead, NVIDIA также выпустит вариант с 12 ГБ GDDR7, подобно стратегии с RTX 4060 Ti.
Новая 12-гигабайтная модель обеспечит больший объем памяти для современных игр и задач, требующих повышенного объема видеопамяти. Обе версии RTX 5060 должны дебютировать в марте 2025 года.
Пока неизвестно, сколько из 4608 ядер CUDA, присутствующих в GB206, будет активировано в этих картах.