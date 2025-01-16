NVIDIA выпустит более мощную версию RTX 5060 с 12 ГБ видеопамяти

Однако, согласно новым слухам, компания готовит расширение линейки RTX 5060, включая модель с увеличенным объемом видеопамяти.

Ожидается, что стандартная версия RTX 5060 получит 8 ГБ видеопамяти GDDR7, работающей на 128-битной шине, на базе графического процессора GB206.

Однако, как сообщает источник Moore's Law is Dead, NVIDIA также выпустит вариант с 12 ГБ GDDR7, подобно стратегии с RTX 4060 Ti.

Новая 12-гигабайтная модель обеспечит больший объем памяти для современных игр и задач, требующих повышенного объема видеопамяти. Обе версии RTX 5060 должны дебютировать в марте 2025 года.

Пока неизвестно, сколько из 4608 ядер CUDA, присутствующих в GB206, будет активировано в этих картах.