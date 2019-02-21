NVIDIA выпустит бюджетную видеокарту GeForce GTX 1650 на новой архитектуре в марте

Компания NVIDIA готовит к выпуску недорогую видеокарту GTX 1650. Она базируется на новой архитектуре Turing, но станет частью линейки GeForce GTX. Об этом сообщил ресурс VideoCardz со ссылкой на собственные источники.

Видеокарта будет выпущена под брендом GeForce GTX, поскольку не поддерживает функций RTX трассировки лучей в реальном времени, не получила ни блоков Ray Tracing, ни тензорных блоков.

Благодаря архитектуре Turing, она окажется быстрее и энергоэффективнее предшественника. Видеокарта базируется на графическом процессоре TU117 с базовой частотой 1485 МГц, 4 ГБ видеопамяти типа GDDR5 или GDDR6. Количество ядер CUDA составит от 896 до 1024, а уровень TDP составляет 75 Вт.

Официальный дебют NVIDIA GeForce GTX 1650 ожидается в марте 2019 года.