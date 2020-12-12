NVIDIA выпустит ещё 4 новые видеокарты в флагманской линейке RTX 30XX

Партнёр NVIDIA по платам, компания Manli, подтвердила, что уже в следующем месяце будут выпущены RTX 3080 Ti, RTX 3070 Ti, RTX 3060 и RTX 3050, передаёт VideoCardz.com. При этом 3080 Ti оснастят 10 496 ядрами CUDA и 20 ГБ видеопамяти, а RTX 3060 получит сразу два варианта: с 6 и 12 ГБ. При этом сообщается, что обе модели метят в средний ценовой сегмент. Самым доступным вариантом окажется NVIDIA RTX 3050, которая будет основываться на графическом процессоре GA107 и получит всего лишь 4 ГБ видеопамяти.