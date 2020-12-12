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Компьютеры
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NVIDIA выпустит ещё 4 новые видеокарты в флагманской линейке RTX 30XX

Компании бы с дефицитом уже представленных моделей разобраться
Совсем недавно состоялся анонс ещё одной видеокарты в линейке Ampere — RTX 3060 Ti — а NVIDIA уже сейчас готовит выпуск очередных новинок. Вероятнее всего, в январе 2021 года состоится запуск 4 дополнительных моделей видеоадаптеров.

Партнёр NVIDIA по платам, компания Manli, подтвердила, что уже в следующем месяце будут выпущены RTX 3080 Ti, RTX 3070 Ti, RTX 3060 и RTX 3050, передаёт VideoCardz.com. При этом 3080 Ti оснастят 10 496 ядрами CUDA и 20 ГБ видеопамяти, а RTX 3060 получит сразу два варианта: с 6 и 12 ГБ. При этом сообщается, что обе модели метят в средний ценовой сегмент. Самым доступным вариантом окажется NVIDIA RTX 3050, которая будет основываться на графическом процессоре GA107 и получит всего лишь 4 ГБ видеопамяти.

Вероятные характеристики грядущих новинок

Отметим, что несмотря на достаточно давний анонс первых трёх моделей линейки Ampere (RTX 3070, 3080 и 3090), референсные варианты видеоадаптеров всё ещё остаются в дефиците. Не лучше обстоят дела и с видеокартами от партнёров: их, конечно, можно купить, но продаются они зачастую по сильно завышенным ценам.

Автор: Лилик Ми