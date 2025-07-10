NVIDIA выпустит компактный ИИ-компьютер с производительностью 1000 TOPS уже в этом месяце

Устройство построено на чипе GB10 Grace Blackwell с поддержкой FP4 и тензорными ядрами пятого поколения.

DGX Spark — самый компактный ИИ-компьютер в истории NVIDIA. Несмотря на размер, он подходит для задач тонкой настройки и инференса нейросетей. Стоимость составит около $4000, что делает новинку доступной лишь профессионалам.

В продажу поступят не только референсные версии от NVIDIA, но и модели от AIB-партнеров — Asus, MSI и Gigabyte. На Computex 2025 были показаны первые устройства: EdgeXpert MS-C931 и AI TOP ATOM. Они выглядят скромно, но внутри — топовая начинка.

DGX Spark можно будет использовать даже дома — без серверной стойки и дата-центра. Это ещё один шаг NVIDIA к тому, чтобы ИИ-мощности стали ближе к конечному пользователю.