Компьютеры
Опубликовано 02 ноября 2024, 20:15
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Nvidia выпустит настольный ARM-процессор совместно с MediaTek

Дебют должен состояться в 2025 году
Стало известно о намерениях Nvidia выпустить собственный настольный ARM-процессор для конкуренции с игровыми чипами от Intel и AMD на архитектуре x86. По слухам, будущий процессор станет совместным продуктом Nvidia и MediaTek.
Nvidia выпустит настольный ARM-процессор совместно с MediaTek

© Ferra.ru

Последняя имеет богатый опыт в производстве SoC для мобильных устройств. Nvidia, в свою очередь, тесно сотрудничает с разработчиками игр и может обеспечить будущий ARM-процессор дискретной графикой собственной разработки. По сложившейся традиции, Nvidia нацелена на разработку потребительских и корпоративных платформ с ИИ-функционалом.

Согласно утечкам, дебют новых процессоров запланирован на сентябрь 2025 года.

Источник:WccfTech
Автор:Андрей Кадуков
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