Nvidia выпустит настольный ARM-процессор совместно с MediaTek

Опубликовано 02 ноября 2024, 20:151 мин.
Nvidia выпустит настольный ARM-процессор совместно с MediaTekДебют должен состояться в 2025 году
Стало известно о намерениях Nvidia выпустить собственный настольный ARM-процессор для конкуренции с игровыми чипами от Intel и AMD на архитектуре x86. По слухам, будущий процессор станет совместным продуктом Nvidia и MediaTek.
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Последняя имеет богатый опыт в производстве SoC для мобильных устройств. Nvidia, в свою очередь, тесно сотрудничает с разработчиками игр и может обеспечить будущий ARM-процессор дискретной графикой собственной разработки. По сложившейся традиции, Nvidia нацелена на разработку потребительских и корпоративных платформ с ИИ-функционалом.
Согласно утечкам, дебют новых процессоров запланирован на сентябрь 2025 года.