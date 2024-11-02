Nvidia выпустит настольный ARM-процессор совместно с MediaTek

Последняя имеет богатый опыт в производстве SoC для мобильных устройств. Nvidia, в свою очередь, тесно сотрудничает с разработчиками игр и может обеспечить будущий ARM-процессор дискретной графикой собственной разработки. По сложившейся традиции, Nvidia нацелена на разработку потребительских и корпоративных платформ с ИИ-функционалом.

Согласно утечкам, дебют новых процессоров запланирован на сентябрь 2025 года.