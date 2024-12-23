NVIDIA выпустит RTX 5080 раньше, чем RTX 5090, из-за страха внутренней конкуренции

Это стратегическое решение вызвано желанием избежать внутренней конкуренции между моделями.

Представить обе видеокарты компания намерена на CES 2025, но в продажу RTX 5080 поступит уже в середине января, а RTX 5090 — лишь через несколько недель, к концу января или началу февраля.

RTX 5080 оснащена 16 ГБ памяти GDDR7 с пропускной способностью до 32 Гбит/с и нацелена на высокопроизводительный сегмент.

Вообще, этот шаг объясним: в прошлый раз RTX 4090, выпущенная раньше RTX 4080, стала хитом благодаря огромному приросту производительности, тогда как RTX 4080 не смогла предложить столь же выгодное соотношение цены и возможностей.

NVIDIA, вероятно, опасается, что RTX 5090 снова затмит младшую модель, если обе поступят в продажу одновременно.