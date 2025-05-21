NVIDIA выпустит RTX 5080 SUPER с 24 ГБ GDDR7 и 10752 CUDA-ядрами

Судя по утечке, новинка получит 10752 CUDA-ядра — столько же, сколько и обычная RTX 5080 — но будет отличаться увеличенным объемом и скоростью памяти. Видеокарту оснастят 24 ГБ GDDR7 с пропускной способностью 1024 ГБ/с, что превышает 960 ГБ/с у RTX 5080.

Для достижения такой пропускной способности NVIDIA, как утверждается, использует модули GDDR7 на 3 ГБ, работающие на частоте 32 Гбит/с — это рекордный показатель для потребительских видеокарт.

Повышение частоты и объема памяти также повлияет на энергопотребление: у RTX 5080 SUPER оно превысит 400 Вт, что как минимум на 40 Вт больше, чем у оригинальной модели.

Дата выхода не подтверждена, но по слухам, NVIDIA может ускорить запуск серии RTX 50XX SUPER — раньше ожидалось, что она появится не раньше IV квартала. Также упоминалась RTX 5070 SUPER с 18 ГБ памяти, но её характеристики пока не подтверждены.