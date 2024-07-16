NVIDIA выпустит специальную версию флагманской RTX 5090 для Китая

Ожидается, что эта новинка станет флагманом линейки RTX 50ХХ и будет запущена в начале 2025 года.

Согласно данным инсайдера под ником hongxing2020, NVIDIA планирует выпустить RTX 5090D в январе 2025 года, хотя пока неясно, будет ли это лишь анонс или полноценный розничный запуск.

Отметим, что серия «D» от NVIDIA характеризуется TPP (Total Processing Power) ниже 4800 баллов. Так, RTX 4090D, запущенная в конце 2023 года, стала первой видеокартой такого типа, и её производительность составляла 90-95% от оригинальной RTX 4090.

RTX 5090D, скорее всего, также будет иметь урезанные характеристики, чтобы соответствовать экспортным ограничениям США для Китая.